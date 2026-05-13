08:52, 13 мая 2026

Лавров: Европа понесет прямые убытки из-за отказа от российских углеводородов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов. Об этом в интервью RT India предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал, что бюджеты европейских стран уже обременены тратами в сотни миллиардов евро, которые ЕС «вкачивает» в Киев для продолжения конфликта в Донбассе. «Когда они радуются, что очередные 90 миллиардов евро выделили Украине, мне просто интересно: они хоть в свои парламенты докладывают статистику о том, насколько дороже Европе стала обходиться энергия, которую они получают теперь уже совсем из других источников вместо дешевой российской и нефти и газа?» — задался вопросом дипломат.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

По последним данным, уровень заполненности подземных хранилищ газа в европейских странах достиг 35,05 процента, в них находится примерно 35 миллиардов кубометров газа. Как отмечалось, это на 29,1 процентного пункта меньше, чем в 2025 году, и на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет. Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась лишь в период 2021 года.

