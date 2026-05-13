Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:19, 13 мая 2026Интернет и СМИ

В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

Der Spiegel: В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В Евросоюзе захотели сделать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В пользу кандидатуры Меркель говорит ряд факторов: политик разговаривает на русском языке, она давно находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой, а также она лично знакома с украинским и российским лидерами.

В офисе бывшего немецкого канцлера заявили, что ей не поступало никаких официальных предложений по посредничеству. Собеседники издания не стали исключать сценарий, при котором Меркель согласится на эту роль.

В статье отмечается, что с начала украинского конфликта Ангела Меркель несколько раз выступала с осуждением действий российской стороны, однако она избегала жестких формулировок и не признавала своих ошибок, допущенных в отношениях с Москвой. Кроме того, она является сторонником идеи, что Минские соглашения были успешной попыткой «заморозить» вооруженное противостояние в Донбассе. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский нередко подвергал Меркель критике, в частности, за поддержку строительства «Северного потока-2» и политику в отношении Кремля.

В марте Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. По ее словам, ЕС стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове

    Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

    Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

    В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

    Путину передали горячий привет и большое уважение

    Происходящее на Украине удивило западного журналиста

    На Украине сообщили о массовой атаке «Геранями»

    Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

    Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok