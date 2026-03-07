Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией

Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала Европу наладить прямой диалог с Россией

Европейский союз (ЕС) должен стать более самостоятельным в мировой политике и наладить прямой диалог с Россией. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на традиционном приеме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга, ее слова приводит агентство DPA.

«Европа должна больше, чем когда-либо, взять свою судьбу в собственные руки», — сказала Меркель.

Бывший канцлер отметила, что Европе стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта. При этом Меркель призвала ЕС выступать «как военный сторонник Украины».

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель одним из самых «вредных для Европы» немецких политиков. Он раскритиковал ее, в частности, за интервью, в котором она посчитала Польшу косвенно ответственной за конфликт на Украине.