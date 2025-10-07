Мир
В Польше набросились на Меркель после слов об СВО

Моравецкий: Меркель входит в число самых вредных немецких политиков для Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель после ее слов о вине европейских стран в начале специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Politico.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие», — сказал политик.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО. По ее словам, в 2021 году страны выступили против ее предложения о новом формате диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией.

Профессор Гленн Дизен напомнил, что ЕС в течение многих лет игнорирует вопрос безопасности России. Теперь же Евросоюз играет в игру по перекладыванию друг на друга ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

