Меркель назвала виновных в начале СВО

Меркель: Польша и страны Прибалтики косвенно виновны в начале СВО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале специальной военной операции на Украине. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

По словам политика, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — прим. "Ленты.ру")», — сказала она.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине. Она подчеркнула, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, поскольку конфликт нельзя окончить без диалога.