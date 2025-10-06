На Западе ответили на заявление Меркель о виновных в начале СВО

Профессор Дизен: ЕС в течение 30 лет игнорирует вопрос безопасности России

Европейский союз (ЕС) в течение многих лет игнорирует вопрос безопасности России, а теперь играет в игру по перекладыванию друг на друга ответственности за ухудшение отношений с Москвой. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Начинается игра в обвинения: Меркель обвиняет Польшу и страны Балтии в невыполнении Минских мирных соглашений и в разрыве дипломатических отношений между ЕС и Россией. Она не ошибается, однако все члены ЕС в течение 30 лет игнорировали опасения России по поводу безопасности», — говорится в публикации.

Дизен отметил, что члены ЕС хотели «построить новую Европу без России», а теперь они же продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные пути для урегулирования украинского конфликта.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале специальной военной операции (СВО). По ее словам, в 2021 году страны выступили против ее предложения о новом формате диалога между Европейским союзом и Россией.