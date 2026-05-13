В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева взорвался и загорелся автомобиль

В центре Киева взорвался и загорелся автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Киев 24».

Движение в городе частично перекрыто. Инцидент произошел возле Бессарабской площади. Официальных комментариев полиции на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Отмечается, что в 12:08 в Киеве была отменена воздушная тревога.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по территории страны. Он отметил, что 12 мая под удар попали 14 областей страны.