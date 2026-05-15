Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

Прощание с Зоей Богуславской состоится 2 июня в Центре Вознесенского

Прощание с вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей Зоей Богуславской пройдет 2 июня в Центре Вознесенского. Об этом сообщили представители учреждения в Telegram-канале.

Церемония начнется в 12 часов. По информации ТАСС, Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Зоя Борисовна была человеком исключительного масштаба — человеком, для которого культура никогда не существовала отдельно от жизни, дружбы и любви», — добавили представители Центра и отметили, что учреждение было создано благодаря ее энергии и вниманию.

О смерти Богуславской в возрасте 102 лет сообщалось 14 мая. Искусствовед, писательница и общественный деятель была замужем за Андреем Вознесенским на протяжении 46 лет, прославленного поэта не стало в 2010 году.