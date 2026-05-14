11:01, 14 мая 2026Культура

Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Писательница Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова поэта Андрея Вознесенского писательница Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Центра Вознесенского.

Богуславская скончалась в ночь на 14 мая. «Она не болела, дело в возрасте», — сообщил собеседник агентства. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Зоя Богуславская была автором культурных проектов в России и за рубежом. В 2019 году получила звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Являлась почетным членом Российской академии художеств. Писательница была замужем за Андреем Вознесенским на протяжении 46 лет, прославленного поэта не стало в 2010 году.

