12:55, 15 мая 2026

Серийный подрывник проведет пять лет в российской тюрьме

Суд дал пожизненный срок жителю Херсонской области Скрабунову за серию терактов
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Херсонской области Александру Скрабунову, причастному к серии терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

Суд установил, что мужчина в 2023 году связался с сотрудниками сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их поручению Скрабунов сфотографировал автомобиль, перевозивший российских военных, и отправил кураторам, которые дали ему задание уничтожить транспорт. Для этого мужчина изготовил горючую смесь с запалом и 13 июля 2023 года метнул ее в машину.

После поджога он присягнул ВСУ и согласовал получение российского гражданства, чтобы облегчить себе диверсионную деятельность. 10 сентября того же года Скрабунов поджег автомобиль участника специальной военной операции (СВО).

18 сентября 2023 года куратор дал ему задание совершить теракт против исполнительного секретаря Новокаховского отделения партии «Единая Россия». Скрабунов изготовил бомбу и 27 сентября 2023 года привел ее в боевую готовность на определенном участке местности. Через несколько дней он дистанционно подорвал взрывное устройство, когда политик проезжал рядом. Он не выжил в результате покушения.

30 октября 2023 года террорист поджег автомобиль, выполнявший боевые задачи на СВО. Позже он спланировал и осуществил теракт против начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской военно-гражданской администрации. Чиновник не пострадал, так как его машина успела покинуть зону поражения бомбы.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам и 2 месяцам лишения свободы уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании с государственными учреждениями в Москве.

