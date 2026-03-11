Мобильный интернет отключен в некоторых районах Москвы уже шестой день. Что об этом говорят в Кремле?

Песков назвал введение ограничений в работе интернета вопросом безопасности

В некоторых городах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, наблюдаются перебои со связью и мобильным интернетом. Впервые о ситуации накануне высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством и исключительно из соображений безопасности, также добавив, что информацию об этом предоставили заблаговременно.

Теперь пресс-секретарь главы РФ также высказался и о сроках этих ограничений.

Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия, — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан Дмитрий Песков представитель Кремля

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Столичный бизнес теряет миллиарды

Как пишет «Коммерсантъ», ситуация заставила московский бизнес потерять за эти дни в среднем от 3 до 5 миллиардов рублей. Среди наиболее пострадавших от ограничений оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.

С 6 марта в Москве действуют ограничения связи и мобильного интернета

Так, очевидцы отмечают, что мобильный интернет не работает преимущественно в центре города, а также на отдельных ветках метро. В Санкт-Петербурге же проблемы со связью фиксировались 10 марта.

Необходимость ограничения связи комментировал Путин

Подобная ситуация уже наблюдалась в стране в прошлом году. Тогда в том числе на эту тему высказывался президент России Владимир Путин. Он отмечал, что ограничения сети в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей регионов страны от атак беспилотных летательных аппаратов.

Здесь два способа решения проблемы. Первый — переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое железо. Потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второй — можно использовать и возможности иностранных производителей (...), но надо договариваться с ними о том, чтобы эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации Владимир Путин президент России

Однако специалисты по информационной безопасности и эксперты по сотовой связи отмечают, что сейчас ограничения носят точечный характер и не напоминают меры по отражению атак БПЛА. По их мнению, логика отключений указывает на вероятное проведение силовыми структурами специальных мероприятий или учений в точечных ограниченных районах.

Фото: sakae.j / Shutterstock / Fotodom

В Кремле призвали думать о MAX

Помимо ограничения связи в России также рассматривается вопрос блокировки Telegram, что является острой темой для миллионов россиян — пользователей мессенджера. На этом фоне Песков призывает перестать думать о Telegram и начать думать о мессенджере MAX. По его словам, отечественный мессенджер должен стать привлекательнее для пользователей, в том числе в СНГ, чем его конкуренты.

Он также добавил, что Россия теряет инструменты для донесения своей позиции за рубежом, так как там в первую очередь популярны вражеские соцсети. В связи с этим перед страной стоит важная цель — России предстоит придумать, где доносить свои мысли до зарубежной аудитории.