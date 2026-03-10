Реклама

Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

Песков: Интернет в России ограничивают в строгом соответствии с законами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничениях интернета и связи в Москве. Его слова передают «Известия».

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что работу интернета в Москве и других крупных городах ограничивали из соображений безопасности. Песков отметил, что информацию об этом предоставили заблаговременно.

Ранее в сети появилась информация о проблемах с работой мобильного интернета и мобильной связи в центре Москвы. Также на неполадки в работе сети жаловались жители Санкт-Петербурга. Сообщалось, что пользователи могли открыть только те сервисы, которые внесли в так называемый «белый список» сайтов.

