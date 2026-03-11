Песков высказался о вражеских соцсетях

Песков: Вражеские соцсети популярны на пространстве СНГ и во всем мире

России предстоит придумать, как доносить свои смыслы до аудитории в ближнем зарубежье и во всем мире, поскольку за границей очень популярны вражеские соцсети. Об этом на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Россия теряет инструменты для донесения своей позиции за рубежом. «Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше», — пояснил Песков.

В частности, как указал представитель Кремля, Москва не работает с Telegram. Он также добавил, что России предстоит придумать, где доносить свои смыслы до зарубежной аудитории.

Ранее сообщалось, что Песков призвал думать об мессенджере MAX, а не о Telegram. Он также указал, что отечественная платформа должна стать привлекательнее для пользователей в СНГ, чем ее конкуренты.