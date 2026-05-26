Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 26 мая 2026Мир

В МИД России указали на последствия финансирования Украины Западом

Захарова: Выделяемые Украине деньги идут в яму и не вернутся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк продолжают финансировать Украину вопреки экономической логике и собственным нормативам, несмотря на то, что средства не смогут окупиться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МВФ, Всемирный банк наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим. Речь даже не о его преступности, но ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту. Они никогда не вернутся, я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться», — сказала она.

На фоне этого Захарова призвала отказаться от политизации международных финансовых структур и дискриминации государств, которые не поддерживают курс западного меньшинства. Она подчеркнула, что развивающиеся страны сегодня играют все более заметную роль в мировой экономике и их мнение при принятии глобальных решений должно учитываться.

Ранее Захарова заявляла, что часть выделяемых Украине денег оседает в руках главы государства Владимира Зеленского и его окружения, а другая — в западных банках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет громко». На Украине готовятся к разрушительным ударам после предупреждения России. Киевлян призывают покинуть столицу

    Россиянам назвали провоцирующие запор неочевидные привычки

    Теряющим волосы москвичам раскрыли способы спастись от облысения

    Иран захотел разморозки миллиардов долларов в рамках сделки с США

    ВКС России получили партию самых результативных истребителей

    Шаляпин оценил свой стиль фразой «что ни надень — я прекрасен»

    Бизон насмерть сбил пожилую женщину

    В Совфеде высказались о существовании Литвы в случае атаки на Калининград

    Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

    Верховный лидер Ирана пригрозил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok