В МИД России указали на последствия финансирования Украины Западом

Захарова: Выделяемые Украине деньги идут в яму и не вернутся

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк продолжают финансировать Украину вопреки экономической логике и собственным нормативам, несмотря на то, что средства не смогут окупиться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МВФ, Всемирный банк наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим. Речь даже не о его преступности, но ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту. Они никогда не вернутся, я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться», — сказала она.

На фоне этого Захарова призвала отказаться от политизации международных финансовых структур и дискриминации государств, которые не поддерживают курс западного меньшинства. Она подчеркнула, что развивающиеся страны сегодня играют все более заметную роль в мировой экономике и их мнение при принятии глобальных решений должно учитываться.

Ранее Захарова заявляла, что часть выделяемых Украине денег оседает в руках главы государства Владимира Зеленского и его окружения, а другая — в западных банках.