20:54, 25 августа 2025Мир

Трамп допустил визит в Китай

Трамп заявил, что посетит Китай в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается посетитб Китай в 2025 году. Об этом американский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, трансляцию ведет Белый дом.

«И в какой-то момент, вероятно, в течение этого года или вскоре после, мы поедем в Китай», — сказал Трамп, отметив, что беседовал об этом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп обвинил своих предшественников, экс-президентов США Джозефа Байдена и Барака Обаму в появлении альянса России и Китая.

