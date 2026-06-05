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10:34, 5 июня 2026Силовые структуры

В России нашли чиновника с графиком мечты

В Волгограде осудят чиновника, отработавшего 142 дня за семь лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде осудят чиновника, который отработал всего 142 дня за семь лет. Об этом пишет Baza.

Обладателем графика мечты стал заместитель главы Новониколаевского района Сергей Белов. По версии следователей, он обманывал администрацию и постоянно находился в разъездах по личным делам в рабочее время. В качестве доказательств были предоставлены данные биллинга телефона Белова, который был на месте всего 142 дня за семь лет. Сейчас чиновника обвиняют в мошенничестве, так как он якобы незаконно получил зарплату в размере 5,2 миллиона рублей за семь лет.

В то же время Белов пояснил, что выезжал из администрации только по рабочим вопросам, а его должность предполагала разъездной характер. Кроме того, у вышестоящего руководства он находился на хорошем счету — у них никогда не было претензий к нему.

Известно, что чиновник совмещал работу в администрации с работой юристом. После семи лет службы на должности замглавы он уволился и занялся только юридической практикой. Спустя несколько месяцев после этого его и задержали.

Ранее в Челябинске суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-полковника филиала Военно-воздушной академии, который заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру.

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