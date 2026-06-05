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10:42, 5 июня 2026Россия

В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

Депутат Госдумы Картаполов назвал письмо Зеленского Путину отчаянием
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Госдуме отреагировали на письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов назвал это действие отчаянным шагом, передает ТАСС.

По мнению парламентария, Зеленский открытым письмом к президенту России пытается отчаянно вымолить мир.

«Так и есть», — заключил Картаполов.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Он назвал вероятное подписание такого документа историческим событием, но подчеркнул, что Россия хотела бы достичь договоренности с легитимным представителем Киева.

Зеленский немедленно отреагировал на заявления Путина и опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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