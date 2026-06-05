Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что переход в «Зенит» не мотивирует его

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«Если останусь в "Локомотиве" и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. На фоне Европы "Зенит" точно не мотивирует», — сказал Батраков.

Несколькими днями ранее ПСЖ отказался от покупки 20-летнего полузащитника. Это решение было мотивировано желанием парижан усилить другие позиции.

До этого стало известно, что «Зенит» выразил желание приобрести Батракова. Сине-бело-голубые готовятся сделать «Локомотиву» предложение грядущим летом. Представитель Батракова Владимир Кузьмичев указал, что в контракте игрока с железнодорожниками есть пункт о возможном выкупе европейским клубом, но не конкурентом по Российской премьер-лиге (РПЛ).