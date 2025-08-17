Трамп обвинил предшественников в появлении альянса России и Китая

Трамп обвинил Байдена и Обаму в появлении альянса России и Китая

Президент США Дональд Трамп обвинил своих предшественников Джозефа Байдена и Барака Обаму в появлении альянса России и Китая. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью Fox News.

«Он (Байден) сделал то, что казалось немыслимым. Он свел Китай и Россию вместе. Это нехорошо», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Обама тоже «довел ситуацию до этого». Трамп подчеркнул, что Китаю на самом деле нужна российская земля, из-за чего союз двух стран, по его мнению, нельзя было допустить.

18 июля газета The Times сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер могут встретиться в Китае в начале сентября.