Каллас предложила защищать ЕС с помощью кнута и пряника

Каллас: ЕС может защищать свои интересы при помощи кнута и пряника

Европейский союз (ЕС) может защищать свои интересы на мировой арене с помощью кнута и пряника. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит RND.

«Я вижу, как меняется мировой порядок, и меня это действительно беспокоит. Вспомните недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — рассказала в интервью евродипломат.

По словам Каллас, если Евросоюз будет действовать сплоченно и быстро, то сообщество как «достойный доверия геополитический игрок сможет отстаивать свои интересы при помощи кнута и пряника».

5 сентября президент России Владимир Путин ответил на вопрос, каким в будущем будет мир — более западным или восточным. По его мнению, мир в ближайшие десятилетия будет многополярным.