10:08, 5 сентября 2025

Путин тремя словами описал будущий мир

Путин: Мир будет многополярным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Так президент России Владимир Путин описал будущее политическое устройство, сообщает ТАСС.

«Он будет многополярным», — сказал Путин.

Уточняется, что таким образом российский лидер ответил на вопрос, каким в будущем будет мир — более западным или восточным.

Глава России сделал заявление о будущем мире на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом главная тема ВЭФ в 2025 году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Путин заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законной целью для Российской армии. Он подчеркнул, что именно возможное размещение иностранного контингента на украинской территории является одной из первопричин втягивания Украины в НАТО.

