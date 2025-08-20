Мир
Лавров рассказал о деградации дипломатии в Европе

Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что объединение не допускает никаких договоренностей с Россией, представляют собой деградацию внешнеполитических методов. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал уровень дипломатии в Европе, передает ТАСС.

«Вот Кая Каллас считается главным дипломатом ЕС, — она уже после встречи в Белом доме заявила, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с Россией, и по этой причине продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и будет продвигать новые санкции против Москвы, независимо от договоренностей, которым она не верит», — указал министр.

Он назвал подобные высказывания «не дипломатией, а уже деградацией внешнеполитических методов», поскольку у Брюсселя они «сводятся только к санкциям».

Ранее Лавров отметил, что американская администрация стремится понять первопричины кризиса, а не пытается поддерживать «только красивые лозунги о немедленном прекращении огня».

