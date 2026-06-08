На Филиппинах после землетрясения и цунами произошли 15 мощных афтершоков

На Филиппинах после землетрясения и цунами произошли 15 афтершоков магнитудой от 5

На Филиппинах менее чем через сутки после землетрясения магнитудой 7,8 и цунами зафиксировали 15 афтершоков магнитудой от 5,0. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Магнитуда наиболее мощного из афтершоков у берегов острова Минданао, по информации ученых, составила 6,5. Он был зарегистрирован чуть более чем через час после первого, самого мощного подземного толчка, произошедшего в ночь на понедельник, 8 июня.

В Филиппинском управлении по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими сообщали, что землетрясение не пережили по меньшей мере 32 человека. Известно, что в результате подземных толчков большое количество зданий получили повреждения различной степени.