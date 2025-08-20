Мир
14:21, 20 августа 2025Мир

Лавров рассказал об одном стремлении Трампа в отношении Украины

Лавров: Администрация Трампа стремится понять причины конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа стремится понять первопричины конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров назвал детским лепетом слова европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении на Украину. По его словам, администрация Трампа разделяет это мнение.

