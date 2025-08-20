Лавров рассказал об одном стремлении Трампа в отношении Украины

Администрация президента США Дональда Трампа стремится понять первопричины конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.
«Мы наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня», — сказал глава российского МИД.
Ранее Лавров назвал детским лепетом слова европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении на Украину. По его словам, администрация Трампа разделяет это мнение.