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Силовые структуры
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18:47, 8 июня 2026Силовые структуры

В России определились с наказанием для воевавшего за ВСУ жителя европейской страны

Российский суд заочно дал 15 лет наемнику из Хорватии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В России определились с наказанием гражданину европейской страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет о 35-летнем уроженце Хорватии Луке Штимаче, который с 2022 по 2025 год служил в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). После обучения наемник принимал активное участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Суд приговорил Штимача к 15 годам колонии заочно. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской области группа иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдалась в плен ВС России. За это украинские военнослужащие учинили над ними расправу с помощью дронов.

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