Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

Лавров назвал детским лепетом слова о неспровоцированном нападении на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал детским лепетом слова европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении на Украину. Его цитирует ТАСС.

«Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, — это все детский лепет. Я другого слова найти не могу», — сказал он.

По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп и американская сторона в целом разделяют это мнение, а также прекрасно понимают первопричины конфликта на Украине.

При этом европейцы, отметил российский министр, говорят о мирном урегулировании конфликта «без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы европейских государств смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом.