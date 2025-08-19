Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 19 августа 2025Мир

Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

Лавров назвал детским лепетом слова о неспровоцированном нападении на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал детским лепетом слова европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении на Украину. Его цитирует ТАСС.

«Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, — это все детский лепет. Я другого слова найти не могу», — сказал он.

По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп и американская сторона в целом разделяют это мнение, а также прекрасно понимают первопричины конфликта на Украине.

При этом европейцы, отметил российский министр, говорят о мирном урегулировании конфликта «без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы европейских государств смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Путин потребовал «личного внимания» к семьям бойцов СВО

    Генпрокуратура России потребовала два миллиарда рублей с «кровавого Рузвельта»

    Военкор прокомментировал сообщения о планах США лишить ВСУ разведданых

    В России прокомментировали звонок Трампа Путину во время встречи с Зеленским

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости