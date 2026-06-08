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18:58, 8 июня 2026Авто

Послабления Минтранса по оплате парковок раскритиковали

Эксперт Похмелкин предложил дать пять дней на оплату парковки
Марина Аверкина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В настоящее время Министерство транспорта РФ разрабатывает законопроект, который позволит автомобилистам не платить за парковку в случае невозможности внести деньги из-за независящих от них обстоятельств. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН назвал такую инициативу спорной.

По его мнению, главная сложность — доказать, что оплата не прошла не по вине водителя. Если эта обязанность ляжет на автомобилиста, возникнут проблемы. Эксперт опасается, что обсуждаемые поправки откроют лазейки для махинаций: «хитрые и лукавые люди» сумеют уйти от оплаты.

«Насколько я знаю, сейчас все-таки готовится предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Мне кажется, что это более правильный подход», — заявил он.

Сам Похмелкин предложил установить правило, аналогичное тому, что действует на платных магистралях. Там проезд можно оплатить в течение пяти дней. «Почему бы не установить такое же? В течение пяти дней точно можно найти способ заплатить», — подытожил специалист.

Ранее стало известно о необычном дорожно-транспортном происшествии в Сиэтле. Пожилая автомобилистка, двигаясь по подсказкам спутниковой системы навигации (GPS), без колебаний повернула на пути легкорельсового транспорта. В результате ее Mazda CX-5 застряла на рельсах и на несколько часов парализовала движение.

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