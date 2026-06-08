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15:16, 8 июня 2026Авто

Пенсионерка застряла на машине на железнодорожных путях и парализовала движение

Пожилая автомобилистка на Mazda послушалась GPS и остановила движение поездов в США
Марина Аверкина

Кадр: @Groundbreaking_Net_3 / Reddit

В американском Сиэтле произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Пожилая автомобилистка, двигаясь по подсказкам спутниковой системы навигации (GPS), без колебаний повернула на пути легкорельсового транспорта неподалеку от станции Mount Baker. В результате ее Mazda CX-5 застряла на рельсах линии 1, обслуживаемой компанией Sound Transit, и на несколько часов парализовала движение, сообщает Carscoops.

Прибывшим на место происшествия полицейским женщина сообщила, что следовала командам навигатора. Правоохранителям на месте не удалось выяснить у растерянной пенсионерки, какое именно приложение или устройство она использовала. Свидетели сообщили, что до тех пор, пока машина не соскользнула с рельсов, нарушительница уверенно ехала по ним.

К моменту прибытия экстренных служб женщина уже покинула салон. Ее отправили в больницу для осмотра. Медики оценили состояние как стабильное. Признаков алкогольного опьянения полицейские не обнаружили, однако отметили, что женщина была заметно дезориентирована и отвечала на вопросы со значительной задержкой.

К счастью, происшествие обошлось без серьезных последствий для автомобилистки, транспортной компании, обслуживающей участок, и пассажиров легкорельсового транспорта.

Ранее стало известно, что угонщики реже всего посягают на новые машины. Основной интерес для них сейчас представляют автомобили старше четырех лет (57 процентов от общего числа угнанных машин).

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