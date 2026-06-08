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11:04, 8 июня 2026Авто

Россиянам назвали возраст самых угоняемых машин

Эксперт Демидов: Автоугонщики переключились на автомобили старше четырех лет 
Марина Аверкина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Угонщики реже всего посягают на новые машины. Основной интерес для них представляет автомобили старше четырех лет, заявил РИА Новости вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

По его словам, на долю машин возрастом менее одного года приходится лишь 3,3 процента страховых случаев угона. У автомобилей в возрасте года этот показатель составил 17 процентов, двухлетние модели заняли 13 процентов, трехлетние — 10. При этом 57 процентов всех угнанных застрахованных машин — это транспортные средства старше четырех лет, подчеркнул эксперт.

За первые четыре месяца 2026 года количество обращений из-за угона сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Относительно января–апреля 2024 года падение оказалось более чем трехкратным.

Среди застрахованных машин чаще всего «уводят» модели Kia и премиальные Lexus. Именно Lexus лидирует по размеру страховых выплат, что связано с более высокой средней стоимостью машин марки.

Демидов назвал установку современной противоугонной системы одним из самых действенных способов предотвратить кражу. Владельцам автомобилей представительского класса он рекомендовал спутниковые охранные комплексы. Они увеличивают шанс быстро отследить передвижение похищенного автомобиля. Для моделей массового сегмента эксперт предлагает комбинированную систему. В нее могут входить иммобилайзер с блокировкой запуска двигателя и механические устройства, включая электромеханический замок капота.

Ранее председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что организация работает над созданием системы, которая поможет водителям бороться с усталостью за рулем.

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