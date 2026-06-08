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18:49, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал единственный совет по развитию карьеры

Блогер Лебедев посоветовал 13-летнему подписчику накапливать навыки в начале карьеры
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал 13-летнему подписчику единственный совет по развитию карьеры. Его рекомендация прозвучала в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Поклонник Лебедева спросил, по какой специальности ему лучше пойти работать, чтобы получать много денег. Дизайнер в ответ заявил, что не может назвать конкретную профессию, которая обязательно будет высокооплачиваемой. Он подчеркнул, что опыт в работе, которая позволит зарабатывать больше, нужно накапливать годами.

«Для того чтобы много получать, нужно в любой профессии много лет учиться, накапливать навыки. (...) Получай две копейки и иди таскай говно. Лет десять потаскаешь, после этого заплатим тебе пять копеек. Так устроена жизнь, это справедливо и понятно. (...) Других советов у меня для вас нет», — констатировал Лебедев.

Он также добавил, что люди, которые хотят получать много денег в начале карьеры и при этом не нарабатывают новые навыки, не вызывают у него сочувствия и желания им помочь.

Ранее Лебедев рассказал, как пытался решить ОГЭ. Дизайнер признался, что не смог ответить на некоторые вопросы экзаменационных заданий.

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