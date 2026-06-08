Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:44, 8 июня 2026Путешествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

BBC: Самолет Aurigny совершил аварийную посадку в Великобритании из-за трещины в стекле
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании Aurigny совершил аварийную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, с лайнером, летевшим с острова Гернси у побережья Нормандии в Манчестер. В качестве меры предосторожности пилоты решили посадить воздушное судно в Саутгемптоне, Великобритания.

Представители перевозчика заверили, что пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Aurigny организовала автобусную перевозку путешественников в Манчестер и пояснила, что для обратного рейса в Гернси будет использован другой самолет.

В мае лобовое стекло пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines разбилось в небе. Экипаж сообщил, что вынужден прекратить трехчасовой полет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия ударов по стратегическому мосту в Одесской области показали

    Нидерланды решили выйти из программы обучения ВСУ

    Туристка отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла

    Россиянин без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих и попал на видео

    В США призвали устранить Зеленского

    Реку в одном из пушкинских мест залило фекалиями

    Предсказавший трех чемпионов мира подряд математик назвал фаворита турнира-2026

    Врач назвала безопасную для здоровья суточную норму черешни

    Одной из самых развитых экономик мира предсказали падение темпов роста

    Макаревич покинул Израиль после обстрела его дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok