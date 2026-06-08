Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

BBC: Самолет Aurigny совершил аварийную посадку в Великобритании из-за трещины в стекле

Пассажирский самолет авиакомпании Aurigny совершил аварийную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, с лайнером, летевшим с острова Гернси у побережья Нормандии в Манчестер. В качестве меры предосторожности пилоты решили посадить воздушное судно в Саутгемптоне, Великобритания.

Представители перевозчика заверили, что пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Aurigny организовала автобусную перевозку путешественников в Манчестер и пояснила, что для обратного рейса в Гернси будет использован другой самолет.

В мае лобовое стекло пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines разбилось в небе. Экипаж сообщил, что вынужден прекратить трехчасовой полет.