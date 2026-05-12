Лобовое стекло пассажирского самолета треснуло в небе

PYOK: Самолет Southwest Airlines экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

Окно пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines разбилось во время полета — это спровоцировало чрезвычайную ситуацию на борту. Сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 11 мая на рейсе из Альбукерке в Балтимор, США. Через час после взлета, когда Boeing 737-7 находился в небе над Оклахомой, лобовое стекло в кабине пилотов со стороны командира воздушного судна треснуло. Экипаж лайнера сообщил, что вынужден прекратить трехчасовой полет по причине плохой видимости из-за трещины.

Воздушное судно экстренно направили в аэропорт Талса. «Самолет сел без происшествий, пассажиров отправили в Балтимор другим бортом», — уточнили представители авиаперевозчика.

Ранее отходы туалета потекли по салону пассажирского самолета во время посадки. «О боже, оно приближается!» — написал в соцсетях очевидец, выложивший фотографию зловонной лужи в проходе.