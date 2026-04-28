16:12, 28 апреля 2026

Отходы туалета потекли по салону пассажирского самолета во время посадки

PYOK: Рейс American Airlines сорвался в США из-за протекшего туалета в самолете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LaddieNowAddie / Reddit

Региональный рейс авиакомпании American Airlines в США сорвался из-за протекшего туалета в пассажирском самолете. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 25 апреля на борту реактивного лайнера CRJ, который готовился к отправке из Уичиты в Вашингтон. Во время посадки бортовой санузел вышел из строя, и отходы потекли по салону между кресел. «О боже, оно приближается!» — написал в соцсетях очевидец, выложивший фотографию зловонной лужи в проходе.

Всех пассажиров пришлось эвакуировать. Воздушное судно отстранили от полетов до устранения неполадки. Инженер авиагавани предположил, что утечка могла произойти из-за персонала, который заправил водоочистительную систему большим количеством химической смеси, переполнив ее.

Ранее туристка застряла на три часа в яме с фекалиями после обрушения сиденья туалета. Все это время ее муж и дети искали помощь в австралийской глубинке.

