Туристка застряла на три часа в яме с фекалиями после обрушения сиденья туалета

Туристка упала в выгребную яму и застряла в ней на три часа после обрушения сиденья туалета в Австралии. Об этом пишет портал The Nightly.

Уточняется, что женщина из Канберры путешествовала по Северной территории страны с семьей. Во время поездки она зашла в туалет, расположенный примерно в 145 километрах от города Алис-Спринс. Внезапно конструкция под ногами путешественницы обрушилась, и она упала примерно на два метра вниз.

Как сообщает издание, женщина застряла в яме с фекалиями на три часа, находясь по пояс в отходах. Все это время ее муж и дети искали помощь в австралийской глубинке.

В конце концов пострадавшую вытащил местный строитель. Используя инструменты из своей машины, он разобрал часть конструкции, пробил стены и соорудил систему для подъема женщины на поверхность. Оказалось, что пострадавшая получила лишь незначительные порезы. Австралийские власти начали расследование причин обрушения.

Ранее жительница Таиланда решила очистить засыпанную землей старую выгребную яму и обнаружила там останки мужа, который пропал три года назад. Рядом со скелетом лежала рубашка мужчины.

