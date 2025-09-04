Из жизни
04:05, 4 сентября 2025

Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

The Thaiger: Тайка нашла останки пропавшего в 2022 году мужа в выгребной яме
Никита Савин
Никита Савин

Жительница Таиланда решила очистить засыпанную землей старую выгребную яму и обнаружила там останки мужа, который пропал три года назад. Об этом пишет The Thaiger.

1 сентября 60-летняя Тави Паекратоке из провинции Накхонратчасима косила траву за домом и обнаружила, что старый керамический септик полностью забит землей. Женщина решила очистить емкость и начала копать. Вскоре ей попалась кость. Тайка не придала этому значения и продолжала копать, пока не нашла еще несколько костей и человеческий череп.

Вскоре рядом со скелетом показалась рубашка, которая принадлежала ее мужу. Полицейским Паекратоке рассказала, что ее супруг исчез в ноябре 2022 года. Она подала заявление властям, однако поиски ни к чему не привели. Потом соседи рассказали Паекратоке, что видели ее мужа на рынке с другой женщиной. После этого тайка решила, что мужчина сбежал к любовнице и прекратила поиски.

Паекратоке выдвинула версию, что муж вышел из дома пьяным и свалился в старую выгребную яму, в которую потом сбрасывали землю во время садовых работ. Женщина припомнила, что она и родные чувствовали неприятный запах в той части двора, однако решили, что он исходит от компоста, который муж делал в старом септике.

В данный момент полиция пытается установить, кому принадлежали останки.

Ранее власти американского штата Техас объявили, что, скорее всего, нашли останки 34-летней женщины, которая таинственно исчезла в 2023 году. Скелет нашли на дне озера недалеко от места, где пропавшую видели в последний раз.

