Из жизни
16:57, 29 августа 2025Из жизни

Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

People: В США останки таинственно пропавшей в 2023 году женщины нашли в пруду
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Smith County Sheriff's Office

Власти американского штата Техас объявили, что, скорее всего, нашли останки 34-летнй женщины, которая таинственно исчезла в 2023 году. Об этом сообщает People.

Кортни Мартин в последний раз видели 16 мая 2023-го в округе Смит. Женщина позвонила матери с перекрестка на шоссе и попросила подвезти. Перекресток находился менее чем в трех километрах от дома матери Мартин, однако, когда она приехала на место, там никого не было. С тех пор полиция вела поиски пропавшей.

Как сообщили в офисе шерифа округа, 3 июля им позвонили некие молодые люди и рассказали, что случайно нашли рюкзак на берегу пруда недалеко от поселка Нью-Хармони. Внутри были вещи Мартин. Тем не менее привлечь к поискам водолазов удалось только 26 августа. Они сразу же обнаружили на дне скелет. «Мы считаем, что это останки Кортни Мартин. Это будет уголовное расследование, в котором мы задействуем все силы», — заявил шериф.

В данный момент скелет передан судмедэкспертам для точной идентификации. Департамент общественной безопасности Техаса и офис шерифа округа Смит пока не комментируют ход расследования. Мать Мартин выразила удовлетворение тем, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Ранее в США останки пропавших в 1958 году людей нашли в затонувшем автомобиле. Машину на дне реки Колумбия случайно обнаружил дайвер.

    Все новости