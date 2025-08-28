Из жизни
04:02, 28 августа 2025Из жизни

Дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл загадку 67-летней давности

В США дайвер нашел на дне реки останки пропавших 67 лет назад супругов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В реке Колумбия, США, нашли пропавший 67 лет назад автомобиль, внутри которого оказались останки двух взрослых людей. Об этом пишет Oregon Live.

Дайвер Арчер Майо наткнулся на затонувший автомобиль в марте 2025 года. В августе он наконец добрался до него, перед этим расчистив груды мусора на пути. На дне реки стояла машина марки Ford 1950-х годов. Внутри мужчина нашел человеческие кости. Рядом с ними лежал фотоаппарат, подписанный именем владельца — Кен Мартин. Предполагается, что найденные останки принадлежат ему и его супруге Барбаре.

Кен был отцом семейства, исчезнувшего в 1958 году. Тогда 7 декабря он, Барбара и трое их детей-подростков отправились на машине в сторону каньона реки Колумбия и не вернулись. Двух младших дочерей обнаружили в реке только через год. Остальных членов семьи так и не нашли. Хотя полиция и считала, что Мартины случайно съехали в воду, многие стали строить зловещие теории вокруг этого дела. Загадку раскрыл Майо.

Об исчезновении семьи Мартинов дайвер услышал в 2018 году. Изучив архивы, он узнал, что в реке Колумбия есть выкопанная когда-то яма. Она настолько глубока, что может засасывать в себя большие объекты, в том числе машины. Кроме того, эта яма находится недалеко от парковки, с которой можно легко съехать в реку, не зная местность. Он предположил, что это и случилось с Кеном Мартином, и так смог найти его автомобиль.

Полиция пока не подтвердила, что дело закрыто. Останки отправят на экспертизу. Существует мнение, что среди найденных костей могут быть кости и третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Следователи установили, что водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.

    Все новости