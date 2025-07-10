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06:37, 10 июля 2025Из жизни

В автомобиле на дне реки обнаружили шестерых родственников

В Малайзии муж, жена и четверо детей упали на машине в реку и утонули
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Об этом сообщает издание Mothership.

4 июля Мохаммад Азим Изат Исхак, его жена Нурул и их четверо детей, старшему их которых было семь лет, а младшему полгода, гостили у сестры мужчины в населенном пункте Таман-Сери-Аман. Она уговаривала родственников как следует отдохнуть, но они решили выехать пораньше, около половины шестого утра.

Через несколько часов выяснилось, что Исхак с семьей не доехали до дома. Дозвониться до него тоже не получалось. 5 июля родственники обратились в полицию. 7 июля автомобиль с останками мужа, жены и детей нашли на дне реки около дороги. Обнаружить машину удалось потому, что уровень воды спал, и над поверхностью показалась ее крыша. Следователи установили, что Исхак не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.

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