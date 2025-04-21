Ландшафтный дизайнер спас женщину из тонущей машины и пошел на работу

People: В США ландшафтный дизайнер спас женщину из тонущего внедорожника

Житель американского штат Теннесси спас женщину из тонущей машины и пошел на работу. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в городе Нейпервилл 16 апреля. Ландшафтный дизайнер Тино Мора подстригал газон во дворе, когда услышал шум автомобильной аварии. Он побежал к месту происшествия и увидел, что внедорожник с женщиной за рулем съехал с дороги, упал в пруд и начал тонуть. «Передняя часть машины стала тонуть, и все начали советовать ей: "Перелезай назад! Перелезай назад!" Она перелезла, а машина стала тонуть сзади», — рассказал об увиденном Мора.

Он бросился к машине, открыл дверь, но не увидел женщину, так как внутри уже было много воды. В этот момент он нащупал ее под водой и поднял на поверхность. Вскоре на место прибыли спасатели. «Она была в панике, но Мора оставался там достаточно долго, чтобы ее успокоить. Он был по грудь в воде и по колено в грязи. Он оказался в нужное время в нужном месте», — сказал командир отряда спасателей Майкл Обман.

После спасения женщины Мора поехал в ближайший супермаркет, купил одежду взамен испорченной и отправился на работу. «Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы они относились ко мне», — сказал он журналистам, спросившим, как он решился на подвиг.

Ранее в Индонезии рыбак и оператор дрона спасли унесенного в океан купальщика. Они смогли доставить мужчине леску с помощью беспилотника и вытащили на берег.