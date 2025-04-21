Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:29, 21 апреля 2025Из жизни

Ландшафтный дизайнер спас женщину из тонущей машины и пошел на работу

People: В США ландшафтный дизайнер спас женщину из тонущего внедорожника
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: people.com

Житель американского штат Теннесси спас женщину из тонущей машины и пошел на работу. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в городе Нейпервилл 16 апреля. Ландшафтный дизайнер Тино Мора подстригал газон во дворе, когда услышал шум автомобильной аварии. Он побежал к месту происшествия и увидел, что внедорожник с женщиной за рулем съехал с дороги, упал в пруд и начал тонуть. «Передняя часть машины стала тонуть, и все начали советовать ей: "Перелезай назад! Перелезай назад!" Она перелезла, а машина стала тонуть сзади», — рассказал об увиденном Мора.

Он бросился к машине, открыл дверь, но не увидел женщину, так как внутри уже было много воды. В этот момент он нащупал ее под водой и поднял на поверхность. Вскоре на место прибыли спасатели. «Она была в панике, но Мора оставался там достаточно долго, чтобы ее успокоить. Он был по грудь в воде и по колено в грязи. Он оказался в нужное время в нужном месте», — сказал командир отряда спасателей Майкл Обман.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

После спасения женщины Мора поехал в ближайший супермаркет, купил одежду взамен испорченной и отправился на работу. «Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы они относились ко мне», — сказал он журналистам, спросившим, как он решился на подвиг.

Ранее в Индонезии рыбак и оператор дрона спасли унесенного в океан купальщика. Они смогли доставить мужчине леску с помощью беспилотника и вытащили на берег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости