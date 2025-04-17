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21:02, 17 апреля 2025Из жизни

Рыбак поймал на удочку тонущего купальщика

Need To Know: В Индонезии тонущего купальщика спасли при помощи дрона и удочки
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: needtoknow.co.uk

В Индонезии рыбак и оператор дрона спасли унесенного в океан купальщика. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 10 апреля в провинции Центральная Ява на острове Ява. Родственники Дика и Ахмад купались в океане, когда их подхватило сильным обратным течением и понесло от берега. Ахмаду удалось выбраться, а Дику относило все дальше.

На помощь тонущему мужчине пришел местный рыбак, имя которого не сообщается, и оператор дрона Гам. Они привязали конец лески к пенополистироловой крышке от сумки-холодильника и с помощью дрона доставили ее Дике. Он поймал ее, после чего рыбак осторожно вытащил его на берег при помощи удочки.

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После спасения мужчину доставили в больницу в стабильном состоянии. Пользователи сети поинтересовались, какую леску использовал рыбак для «ловли человека», а также удивились, что за Дикой просто не отправили лодку. Один человек написал, что удочку теперь нельзя продавать или выбрасывать, потому что она обязательно принесет удачу владельцу.

Ранее сообщалось, что в ЮАР рыбак выловил из воды тонущую женщину. Ему удалось зацепить рыболовный крючок за ее джинсы.

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