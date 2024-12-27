Рыбак поймал женщину на крючок и вытащил ее на берег

В ЮАР рыбак удочкой вытащил тонущую женщину на берег

В городе Моссел-Бей, ЮАР, мужчина поймал женщину во время рыбалки и спас ее из воды. Об этом сообщает ABC News.

Несколько мужчин рыбачили на пляже Диас, как вдруг заметили тонущую женщину. Один из рыбаков бросил удочку в ее сторону. Она была оснащена острым крючком для ловли рыбы, известной в ЮАР как темный лосось или кабельджу. Он зацепился за джинсы женщины, и рыбак смог вытащить ее на берег с помощью других мужчин.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, женщина уже была в безопасности. Выяснилось, что она хотела искупаться, но ее унесло течением, и она начала захлебываться.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс, США, полицейские остановили машину с отказавшими тормозами и спасли от падения в озеро беременную женщину. Они обогнали ее автомобиль и сопровождали его, пока он «мягко не соприкоснулся с задним бампером патрульной машины» и не остановилась.