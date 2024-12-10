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14:03, 10 декабря 2024Из жизни

Полицейские спасли беременную женщину из несущейся без тормозов к озеру машины

В США полицейские спасли беременную из машины с отказавшими тормозами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nicole Glass Photography / Shutterstock / Fotodom  

В штате Иллинойс, США, полицейские остановили машину с отказавшими тормозами и спасли от падения в озеро беременную женщину. Об этом сообщалось в передаче Good Morning America.

Ранним утром в начале декабря женщина, чье имя не называется, ехала за рулем легковой машины, как вдруг поняла, что у автомобиля отказали тормоза, и он направляется в сторону водоема. Из несущегося на скорости 48 километров в час автомобиля она смогла позвонить в службу спасения и объяснить им ситуацию. «Я на 20-й неделе беременности. Я не могу умереть сегодня», — добавила по телефону она.

Оператор службы спасения оперативно отреагировал на звонок американки и сказал ей повернуть руль, чтобы не упасть в озеро и замедлить скорость. Сначала женщина не могла сделать это из-за страха, но оператор убедил ее рискнуть. В это время в ее сторону мчались служебные машины. Они обогнали автомобиль женщины и сопровождали его, пока он «мягко не соприкоснулся с задним бампером патрульной машины». Помощник шерифа затормозил, и машина беременной остановилась.

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После спасатели бросились к женщине. Она не пострадала. Помощники шерифа отметили, что даже их машина отделалась незначительными повреждениями. «Я просто очень рад, что я и другие помощники смогли остановить эту машину», — сказал один из них.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миннесота полицейские обрадовались тому, что в их машину на высокой скорости врезался юноша. У его автомобиля отказали тормоза, и он мог сохранить себе жизнь только таким экстремальным способом.

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