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16:50, 8 октября 2024Из жизни

Полицейские обрадовались врезавшейся в них на скорости 193 километра в час машине

В США юноша врезался в полицейскую машину на скорости 193 километра в час

Кадр: Minnesota State Patrol / AP

В штате Миннесота, США, полицейские обрадовались тому, что в их машину на высокой скорости врезался юноша, поскольку таким образом он спас себе жизнь. Об этом сообщает Associated Press.

18-летний Сэм Датчер ехал за рулем автомобиля домой, когда понял, что ускоряется, не нажимая на газ. Юноша попробовал затормозить и не смог. Он объяснил, что «вдавил педаль тормоза в пол», но все равно разогнался до скорости в 193 километра в час.

Выехав на менее загруженную дорогу, Датчер позвонил матери, которая и обратилась в службу спасения. Полицейские вышли на связь с юношей. Они давали ему советы, как остановить машину, но все было тщетно. В конце концов они решили, что оптимальным вариантом спасения Датчера станет авария.

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Полицейский Заг Грувер обогнал юношу и позволил ему въехать в свою машину, чтобы Датчер не вылетел на перекресток. Оба водителя остались живы. «Сэм отлично справился. Я не думаю, что найдется много людей, которые могли бы справиться с таким давлением», — отметил Грувер. Датчер отдал свой автомобиль в дилерский центр, чтобы понять причину отказа тормозов.

Ранее сообщалось, что в США девушка помогла пострадавшим в автомобильной аварии, когда давала интервью о другой аварии. Она рассказала, что планирует стать социальным работником, а случившееся с ней и ее реакция только утвердили ее в этом желании.

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      Юлия Юткина
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