Девушка спасла пострадавших в двух автомобильных авариях за один день

В США девушка помогла пострадавшим в двух автомобильных авариях за один день

В США девушка помогла пострадавшим в автомобильной аварии, когда давала интервью о другой аварии. Об этом сообщает FOX19.

Сотрудница автосервиса Виктория Стоффер из города Цинциннати стала свидетельницей опасной аварии по дороге на работу. Она увидела загоревшуюся перевернутую машину, остановилась и бросилась на помощь. Стоффер отстегнула ремень безопасности женщины, которая находилась в автомобиле, и оттащила ее на тротуар.

Через несколько часов после этого к месту ее работы прибыли журналисты, чтобы взять интервью. Репортер Бренда Ордонез задавала Стоффер вопросы об утреннем происшествии, когда рядом с ними столкнулись два автомобиля. Стоффер и Ордонез первыми бросилась к месту аварии. Стоффер вытащила с пассажирского сиденья девочку: из-за удара в момент столкновения та рассекла лоб, и ее лицо было в крови. Девушка помогла пострадавшему ребенку и передала ее дедушке, который был за рулем. В итоге за день Стоффер спасла пострадавших в двух разных авариях людей.

Девушка рассказала, что планирует стать социальным работником. Случившееся с ней и ее реакция только утвердили ее в решении связать свою карьеру с помощью людям.

Ранее сообщалось, что дорожный рабочий из Сингапура попал под колеса автобуса и выжил. Несмотря на то, что автобус переехал его, мужчина самостоятельно поднялся и дошел до тротуара.