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17:43, 1 июля 2024Из жизни

Сбитый автобусом мужчина самостоятельно поднялся и дошел до тротуара

В Сингапуре мужчина самостоятельно поднялся после того, как его переехал автобус

Кадр: SG Road Vigilante

Мужчина попал под колеса автобуса и выжил. Об этом сообщает AsiaOne.

В Сингапуре 33-летний дорожный рабочий попал в аварию, которая едва не лишила его жизни. Вечером 27 июня мужчина, на котором был зеленый флуоресцентный жилет и строительная каска, расставлял дорожные конусы на автобусной полосе. Когда он пошел обратно, к месту проведения работ возле автобусной остановки, из-за угла вывернул автобус и наехал на него. Сбитый мужчина упал под колеса, одно из которых переехало его. Еще несколько секунд он оставался под днищем транспортного средства, едва сумев увернуться от задних колес. Автобус остановился через несколько метров от лежащего рабочего.

Мужчина при этом самостоятельно поднялся и дошел до тротуара. При этом он держался за спину и схватился за ограждение, чтобы выпрямиться. Рабочего оперативно доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

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Ранее сообщалось, что студент колледжа из США спас жизни десятков сверстников, остановив неуправляемый автобус с лопнувшей шиной. В автобусе находились 56 студентов.

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      Антонина Черташ
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