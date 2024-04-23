Мужчина спас пожилую пару из горящей машины за несколько секунд до взрыва

В Великобритании мужчина спас пожилую пару из горящей машины по пути на работу

Житель Великобритании вытащил пожилую пару из горящей машины за несколько мгновений до взрыва. Об этом сообщает Worcester News.

38-летний Клайв Джарвис ехал на работу в пригороде Вустер, графство Вустершир, когда заметил машину, из-под капота которой шел дым. Он сразу же остановился и поспешил на помощь. Джарвис спас мужчину и его жену из салона за несколько секунд до того, как раздался взрыв и машину поглотило пламя. «Не думаю, что пара понимала, что происходит. Они выглядели скорее потрясенными случившимся», — рассказывает британец.

Когда муж и жена оказались в безопасности, Джарвис попытался остановить движение и предупредить других водителей об опасной ситуации на дороге. Вскоре на место происшествия приехала пожарная бригада. Спустя час им удалось потушить возгорание.

Девушка Джарвиса назвала его героем. «Он всегда останавливается, чтобы помочь людям. Меня переполняет гордость. Он подверг себя опасности ради других людей. Это требует мужества», — призналась она.

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