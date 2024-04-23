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17:37, 23 апреля 2024Из жизни

Мужчина спас пожилую пару из горящей машины за несколько секунд до взрыва

В Великобритании мужчина спас пожилую пару из горящей машины по пути на работу

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Житель Великобритании вытащил пожилую пару из горящей машины за несколько мгновений до взрыва. Об этом сообщает Worcester News.

38-летний Клайв Джарвис ехал на работу в пригороде Вустер, графство Вустершир, когда заметил машину, из-под капота которой шел дым. Он сразу же остановился и поспешил на помощь. Джарвис спас мужчину и его жену из салона за несколько секунд до того, как раздался взрыв и машину поглотило пламя. «Не думаю, что пара понимала, что происходит. Они выглядели скорее потрясенными случившимся», — рассказывает британец.

Когда муж и жена оказались в безопасности, Джарвис попытался остановить движение и предупредить других водителей об опасной ситуации на дороге. Вскоре на место происшествия приехала пожарная бригада. Спустя час им удалось потушить возгорание.

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Девушка Джарвиса назвала его героем. «Он всегда останавливается, чтобы помочь людям. Меня переполняет гордость. Он подверг себя опасности ради других людей. Это требует мужества», — призналась она.

Ранее сообщалось, что студент колледжа из США спас жизни десятков учащихся, остановив неуправляемый автобус с лопнувшей шиной. В транспортном средстве находились 56 студентов.

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