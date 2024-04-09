Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:15, 9 апреля 2024Из жизни

Студент остановил неуправляемый автобус и спас 56 учащихся

CNN: в США студент остановил неуправляемый автобус и спас 56 учащихся

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Студент колледжа из США спас жизни десятков учащихся, остановив неуправляемый автобус с лопнувшей шиной. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на юге штата Миссисипи 5 апреля. В тот день 56 студентов ехали на мероприятие на автобусе в Новый Орлеан, штат Луизиана. Внезапно у транспортного средства лопнула шина, в результате чего водитель потеряла контроль над автобусом. Она изо всех сил старалась удержать руль прямо, чтобы не попасть в аварию.

В какой-то момент автобус накренился в одну сторону, а затем вновь опустился на все колеса. Из-за удара лобовое стекло разбилось, а водитель вылетела на проезжую часть. Автобус продолжал движение без управления, и тогда один из студентов взял его на себя. Он схватился за руль и смог затормозить.

Материалы по теме:
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Благодаря быстрым действиям студента все пассажиры остались живы. В результате произошедшего травмы получили по меньшей мере 11 человек. Девять пострадавших госпитализировали, а водителя автобуса и одного студента доставили в больницу по воздуху в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии, рискуя жизнью, спас попавшую в аварию женщину. Отмечается, что за несколько месяцев до произошедшего мужчина перенес сердечный приступ, однако это не остановило его от попытки спасти пострадавшую.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В России нашли необычное применение отходам

      Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе

      Гастроэнтеролог раскрыл способ определить болезнь по отрыжке

      В Азербайджане назвали сроки подписания мирного договора с Арменией

      Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника «Голоса»

      Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами

      Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото

      Таиланд присоединился к проекту китайской лунной станции

      Туристка занялась экстремальным сексом на курорте Испании и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше