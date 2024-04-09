CNN: в США студент остановил неуправляемый автобус и спас 56 учащихся

Студент колледжа из США спас жизни десятков учащихся, остановив неуправляемый автобус с лопнувшей шиной. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на юге штата Миссисипи 5 апреля. В тот день 56 студентов ехали на мероприятие на автобусе в Новый Орлеан, штат Луизиана. Внезапно у транспортного средства лопнула шина, в результате чего водитель потеряла контроль над автобусом. Она изо всех сил старалась удержать руль прямо, чтобы не попасть в аварию.

В какой-то момент автобус накренился в одну сторону, а затем вновь опустился на все колеса. Из-за удара лобовое стекло разбилось, а водитель вылетела на проезжую часть. Автобус продолжал движение без управления, и тогда один из студентов взял его на себя. Он схватился за руль и смог затормозить.

Благодаря быстрым действиям студента все пассажиры остались живы. В результате произошедшего травмы получили по меньшей мере 11 человек. Девять пострадавших госпитализировали, а водителя автобуса и одного студента доставили в больницу по воздуху в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии, рискуя жизнью, спас попавшую в аварию женщину. Отмечается, что за несколько месяцев до произошедшего мужчина перенес сердечный приступ, однако это не остановило его от попытки спасти пострадавшую.

