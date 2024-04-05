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16:37, 5 апреля 2024Из жизни

Мужчина спас попавшую в аварию женщину из задымленной машины

В Шотландии мужчина вытащил попавшую в аварию женщину из задымленной машины

Фото: Nasser Ishtayeh / Globallookpress.com

Житель Шотландии, рискуя жизнью, спас попавшую в аварию женщину. Об этом сообщает Edinburgh Live.

59-летний Кит Брэдли из Эдинбурга ехал на машине с другом и стал свидетелем ДТП. Мужчина увидел, как автомобиль рядом с ним на большой скорости врезался в металлическое ограждение. У машины оторвало днище, и из нее повалил дым.

Брэдли без раздумий выскочил из автомобиля и бросился на помощь. Он увидел в салоне машины женщину, теряющую сознание из-за дыма и испарений. Мужчина схватил часть сломанного металлического ограждения и попытался разбить лобовое стекло. Острый кусок металла порезал руки Брэдли, к тому же из-за интоксикации выхлопными газами он чувствовал слабость. Несмотря на это мужчина продолжал наносить удары по стеклу, пока не разбил его. Затем он вытащил пострадавшую из автомобиля и перенес в безопасное место. «Я пытался говорить с ней. Я никогда не видел настолько бледного человека. Она была в оцепенении, а ее кожа была полупрозрачной и белой. Это меня шокировало», — вспоминает Брэдли.

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Вскоре на место происшествия прибыли парамедики. Они доставили водителя и ее спасателя в больницу. Медики оказали пострадавшим медицинскую помощь и вскоре отпустили домой. Отмечается, что за несколько месяцев до произошедшего Брэдли перенес сердечный приступ, однако это не остановило его от попытки спасти пострадавшую. «Что меня удивило, так это тот факт, что все просто стояли и смотрели. А врачи сказали, что очень удивлены моим поступком», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сборщик мусора вытащил людей из горящего здания и продолжил работу. 49-летний Стив Уайтхаус находился на смене, когда заметил горящий многоквартирный дом.

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      Алиса Удовик
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