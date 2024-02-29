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21:03, 29 февраля 2024Из жизни

Сборщик мусора спас пару из пожара и продолжил работу

Daily Mail: в Великобритании сборщик мусора спас пару из пожара

Фото: degetzica / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сборщик мусора вытащил пару из горящего дома и продолжил работу. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний Стив Уайтхаус вместе с водителем мусоровоза Кевином Марриоттом находился на смене в городе Типтон, графство Уэст-Мидлендс, когда заметил горящий многоквартирный дом. Он увидел девушку на балконе второго этажа здания и не раздумывая бросился на помощь. Уайтхаус выбежал из машины, перелез через забор, а затем начал карабкаться по шпалере на второй этаж. Он добрался до балкона и спустил девушку на землю. Сборщик мусора повторил свой подвиг еще дважды: он вытащил из пожара бойфренда и собаку пострадавшей. Все это время мужчине помогал его коллега.

После того как пара и их питомец оказались в безопасности, Уайтхаус стал стучать в двери соседей, чтобы предупредить их о пожаре и вывести на улицу. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные бригады. Им удалось ликвидировать возгорание.

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Спасенная девушка поблагодарила сборщиков мусора за их героический поступок. «Я всегда буду благодарна им за то, что они сделали. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы не они. В тот момент я была в ужасе», — призналась она. В знак благодарности девушка подарила своим спасителям виски, пиво и шоколад. Дочери Уайтхауса она передала шоколадного пасхального кролика, а его жене — букет цветов.

Уайтхаус рассказал, что после произошедшего отправился в пекарню, где выпил чашку крепкого чая, чтобы перевести дух. Затем он вернулся к работе. «Я хотел быть уверенным, что у всех наших клиентов есть мусорные контейнеры», — объяснил он журналистам. Пожарные, устранившие возгорание, назвали Уайтхауса героем и теперь планируют вручить ему награду за храбрость.

Ранее сообщалось, что юный житель Китая вытащил бабушку и отца из пожара. Из-за сильного пламени и дыма ему пришлось возвращаться в горящий дом четыре раза, прежде чем он смог спасти родственников.

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      Алиса Удовик
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