Сборщик мусора спас пару из пожара и продолжил работу

Daily Mail: в Великобритании сборщик мусора спас пару из пожара

В Великобритании сборщик мусора вытащил пару из горящего дома и продолжил работу. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний Стив Уайтхаус вместе с водителем мусоровоза Кевином Марриоттом находился на смене в городе Типтон, графство Уэст-Мидлендс, когда заметил горящий многоквартирный дом. Он увидел девушку на балконе второго этажа здания и не раздумывая бросился на помощь. Уайтхаус выбежал из машины, перелез через забор, а затем начал карабкаться по шпалере на второй этаж. Он добрался до балкона и спустил девушку на землю. Сборщик мусора повторил свой подвиг еще дважды: он вытащил из пожара бойфренда и собаку пострадавшей. Все это время мужчине помогал его коллега.

После того как пара и их питомец оказались в безопасности, Уайтхаус стал стучать в двери соседей, чтобы предупредить их о пожаре и вывести на улицу. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные бригады. Им удалось ликвидировать возгорание.

Спасенная девушка поблагодарила сборщиков мусора за их героический поступок. «Я всегда буду благодарна им за то, что они сделали. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы не они. В тот момент я была в ужасе», — призналась она. В знак благодарности девушка подарила своим спасителям виски, пиво и шоколад. Дочери Уайтхауса она передала шоколадного пасхального кролика, а его жене — букет цветов.

Уайтхаус рассказал, что после произошедшего отправился в пекарню, где выпил чашку крепкого чая, чтобы перевести дух. Затем он вернулся к работе. «Я хотел быть уверенным, что у всех наших клиентов есть мусорные контейнеры», — объяснил он журналистам. Пожарные, устранившие возгорание, назвали Уайтхауса героем и теперь планируют вручить ему награду за храбрость.

Ранее сообщалось, что юный житель Китая вытащил бабушку и отца из пожара. Из-за сильного пламени и дыма ему пришлось возвращаться в горящий дом четыре раза, прежде чем он смог спасти родственников.

