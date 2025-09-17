Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 17 сентября 2025Мир

Каллас высказалась о желании отдалить Индию от России

Каллас: Полностью отделить Индию от РФ невозможно, у ЕС нет иллюзий на этот счет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счет. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит Politico.

«На заседания коллегии еврокомиссаров мы обсуждали, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая их историю. Но я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях предельно понятны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров с индийскими представителями», — сообщила евродипломат.

По мнению Каллас, участие Индии в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» и покупка российской нефти «представляют собой препятствия к укреплению партнерских отношений Брюсселя и Нью-Дели».

Ранее газета The Finacial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе были удивлены и обеспокоены участием Индии в учениях «Запад-2025». По словам представителя Европейской комиссии (ЕК) Аниты Хиппер, подобные действия индийских властей якобы посылают «неверный сигнал».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Бывший украинский премьер назвал единственный способ завершить конфликт

    В США оценили шансы НАТО в противостоянии с Россией

    Россияне назвали любимые форматы активного отдыха

    Назван способ победить навязчивое желание перекусить

    В Госдуме назвали способ лишить Пугачеву звания народной артистки

    Российские войска расширили плацдарм в Волчанске

    Россиянам перечислили самые модные окрашивания на осень 2025 года

    Путин поручил подготовиться к прямой линии

    Каллас высказалась о желании отдалить Индию от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости