Каллас высказалась о желании отдалить Индию от России

Каллас: Полностью отделить Индию от РФ невозможно, у ЕС нет иллюзий на этот счет

Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счет. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит Politico.

«На заседания коллегии еврокомиссаров мы обсуждали, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая их историю. Но я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях предельно понятны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров с индийскими представителями», — сообщила евродипломат.

По мнению Каллас, участие Индии в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» и покупка российской нефти «представляют собой препятствия к укреплению партнерских отношений Брюсселя и Нью-Дели».

Ранее газета The Finacial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе были удивлены и обеспокоены участием Индии в учениях «Запад-2025». По словам представителя Европейской комиссии (ЕК) Аниты Хиппер, подобные действия индийских властей якобы посылают «неверный сигнал».